بيان لغادة عون: "فقط للتوضيح"

أوضحت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان: "فقط للتوضيح ومنعا لأي التباس، إن ملف ما يعرف بـ"اوبتيموم"، مفتوح في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان منذ أكثر من سنة ونصف عندما نشر تقرير وحدة الاسواق المالية وهناك عدد من المدعين من بينهم محامون ونائب، ولا فائدة من الترويج لأي شيء اخر، لأن الدعوى العامة قد تحركت اصولا أمامنا بموجب ادعاءات شخصية من متضرّرين، مع العلم أن حاكم مصرف لبنان بالانابة ملزم اعطاء كل المعلومات امام المرجع الذي تحركت أمامه الدعوى اصولا سندا للمادة 7 من قانون رفع السرية المصرفية رقم 306/2022".

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