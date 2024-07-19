Advertisement

لبنان

"الخارجيّة" أدانت قرار الكنيست الرافض بإقامة دولة فلسطينيّة

Lebanon 24
19-07-2024 | 09:01
A-
A+
Doc-P-1224328-638570017969837330.jpg
Doc-P-1224328-638570017969837330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:
 
 
تُعرِب وزارة الخارجيّة والمغتربين اللبنانية عن إدانتها لقرار الكنيست الإسرائيلي الرافض بإقامة دولة فلسطينيّة، وما يُشكّلًه من انتهاكٍ خطير للقانون الدولي، وقرارات الشرعيّة الدوليّة، ومبدأ حلّ الدولتيْن.
Advertisement
إنّ هذا القرار  ينذر المجتمع الدولي بضرورة وضع حدٍ للاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق مسار سياسي جدّي وفاعل يدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضيّة الفلسطينيّة على أساس حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى القرارات الدوليّة ذات الصّلة ومبادرة السلام العربيّة التي أُطلقت في قمّة بيروت للعام 2002.
تدعو الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى لعب الدور المطلوب بالضغط على إسرائيل التي تمنع قيام دولة فلسطينيّة مُستقلّة قابلة للحياة، مما يقوّض كل فرص الاستقرار في المنطقة، ويهدد السلم والأمن إقليميًا ودوليًا.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:48 | 2024-07-19
08:21 | 2024-07-19
08:20 | 2024-07-19
08:09 | 2024-07-19
08:07 | 2024-07-19
07:59 | 2024-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24