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لبنان

الحاج حسن التقى وفد وزارة الزراعة الإيرانية: نتطلع إلى توسيع التعاون مع طهران

Lebanon 24
19-07-2024 | 10:55
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التقى وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، في مكتبه، وفد وزارة الزراعة الإيرانية، الذي ضم: معاون وزير الجهاد الزراعي الدكتور علي رضا بيمان باك ومسؤول الثروة السمكية والاستزراع السمكي في إيران حسين حسيني،  بحضور سفير الجمهورية الايراني مجتبى أماني، السيد علي رضا اسماعيلي، والسيد رضا زادة.
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وخلال اللقاء، شكر الحاج حسن للوفد "مشاركته في إطلاق خطة وزارة الزراعة للصيد البحري والاستزراع السمكي، التي أطلقت في السرايا الكبيرة، برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".

وقال: "إن لبنان يتطلع إلى توسيع التعاون مع طهران في مختلف القطاعات الزراعية لما لإيران من خبرات وامتلاكها التقنيات المتطورة في مختلف المجالات الزراعية".

كما تم الاتفاق بين الحاج حسن والوفد الإيراني على "وضع اللمسات الأخيرة لمذكرة التفاهم بين وزارتي الزراعة الإيرانية واللبنانية". وأكد الجانبان "أهمية هذه المذكرة لما فيها من مصلحة مشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".

بدوره، نقل الوفد الايراني إلى الحاج حسن "توجيهات الحكومة الإيرانية بتقديم كل المساعدة المطلوبة لوزارة الزراعة اللبنانية"، مؤكدا أن "إيران جاهزة للتعاون على مختلف الصعد الزراعية مع لبنان لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين".
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