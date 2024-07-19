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لبنان

بـ"المسيرات" والمدفعيّة.. ماذا قصف "حزب الله" اليوم؟

Lebanon 24
19-07-2024 | 10:57
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ سلسلةٍ من العمليات ضدّ مواقع عائدة للعدو الإسرائيلي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.
وذكر الحزب أنّ العملية الأولى استهدفت مبانٍ يستخدمها العدو في مُستعمرة المنارة، مشيراً إلى أنها جاءت رداً على الاستهدافات التي طالت المنازل الجنوبية وخصوصاً في بلدتي حولا وبليدا.
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أما العملية الثانية فقال الحزب إنها طالت موقع المرج العسكريّ بقذائف المدفعية، في حين أنّ العملية الثالثة طالت منظومة فنية في موقع العباد بمسيرة هجومية انقضاضية. 
أما العملية الرابعة فاستهدفت موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المُحتلة.

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