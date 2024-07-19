بيانٌ من مديرية "المهني".. ماذا فيه؟

أصدرت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بياناً، اليوم الجمعة، وجاء فيه:

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"عطفاً على الكتاب المرسل من جانب المديرية تحت الرقم 2928/6 تاريخ 3 تموز 2024 الى السيد وزير التربية والتعليم العالي لاتخاذ القرار المناسب بشأن مجموعة من الطلاب المسجلين في معهد الشرق الأوسط للعلوم الفنية والتمريضية غير المبررين والذين لم يتمكنوا من الترشّح للامتحانات الرسمية للعام 2024- الدورة الأولى، وعطفًا على الردّ المُرسل من جانب السيد وزير التربية والتعليم العالي رقم 4650/11 تاريخ 11/7/2024 والمتضمن طلب اعداد لائحة بأسماء الطلاب الذين لم تتمّ تسوية أوضاعهم القانونيّة، المسجلين في معهد الشرق الأوسط للعلوم الفنية والتمريضيّة، يُطلب من كافّة الطلاب المعنيّين بما ورد اعلاه:1- الحضور الى مبنى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانه - مصلحة المراقبة والامتحانات اعتبارًا من تاريخ 22 تموز 2024 ولغاية تاريخ 26 تموز ضمنًا، ما بين الساعة التاسعة صباحًا والثالثة من بعد الظهر، وتأمين كافّة المستندات القانونيّة التي يُمكن سندًا اليها تسوية أوضاعهم".