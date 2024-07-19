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لبنان

قائد الجيش عرض مع سافرنكوف الأوضاع في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
19-07-2024 | 12:40
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي فلاديمير سافرنكوف، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
 
 
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لبنان

جوزاف عون

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