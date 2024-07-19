قائد الجيش عرض مع سافرنكوف الأوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي فلاديمير سافرنكوف، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

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