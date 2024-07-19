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لبنان

بصاروخ "جهاد".. هكذا ردّ "حزب الله" على قصف صفد البطيخ

Lebanon 24
19-07-2024 | 13:37
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، استهداف ثكنة يفتاح الإسرائيلية، وذلك رداً على الاعتداءات التي طالت بلدة صفد البطيخ - جنوب لبنان.
 
وذكر الحزب أنّ العملية تمت بواسطة صاروخ "جهاد".
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