بصاروخ "جهاد".. هكذا ردّ "حزب الله" على قصف صفد البطيخ

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، استهداف ثكنة يفتاح الإسرائيلية، وذلك رداً على الاعتداءات التي طالت بلدة صفد البطيخ - جنوب لبنان.

وذكر الحزب أنّ العملية تمت بواسطة صاروخ "جهاد".