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لبنان
بصاروخ "جهاد".. هكذا ردّ "حزب الله" على قصف صفد البطيخ
Lebanon 24
19-07-2024
|
13:37
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، استهداف ثكنة يفتاح الإسرائيلية، وذلك رداً على الاعتداءات التي طالت بلدة صفد البطيخ - جنوب لبنان.
وذكر الحزب أنّ العملية تمت بواسطة صاروخ "جهاد".
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