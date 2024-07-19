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لبنان
فيديو لوئام وهاب مع حفيدته.. شاهدوا ماذا فعل!
Lebanon 24
19-07-2024
|
16:12
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يجمع رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السّابق وئام وهاب مع حفيدته الصغيرة.
وظهر وهاب في الفيديو وهو يقوم باللعب مع حفيدته وذلك وسط أجواء من الإلفة والمحبة.
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وئام وهاب
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