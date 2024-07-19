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لبنان

بيروت وباريس تنجوان من "ثغرة".. خبيرٌ يكشف!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-07-2024 | 16:41
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قال خبير الاتصالات سلوم الدحداح لـ"لبنان24" إنّ لبنان لم يتأثر بأي شكلٍ من الأشكال بالعطل التقني الذي أصاب العالم، اليوم الجمعة، وتحديداً على صعيد الاتصالات.
 
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وذكر الدحداح أن لبنان لا يستخدم تقنية CrowdStrike التي أتى العطل عبرها، لا في إتصالاته ولا حتى على صعيد مطار رفيق الحريري الدولي، مشيراً إلى أن الأنظمة التي يعتمدها لبنان قديمة وغير متطورة بعكس مطارات ومؤسسات العالم الأخرى.
 
وأشار الدحداح أيضاً إلى أن مطار باريس الدولي لم يتأثر بما حصل باعتبار أنهُ لا يستخدم التقنيات التي حصل العطل ضمنها أسوة بمطار بيروت.
 
وعزا مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي العطل إلى تحديث للبرامج من قبل شركة Crowdstrike للأمن السيبراني تسبب في حدوث مشكلة في برنامج "ويندوز"، وفق صحيفة "فايننشال تايمز".
 
ويبدو أن مشكلة التحديث في Crowdstrike قد أثرت بشكل مباشر على أنظمة ويندوز حول العالم، حيث أظهرت أجهزة الكمبيوتر المحمولة شاشة خطأ تعرف باسم "blue screen of death".
 
وCrowdstrike شركة أميركية للأمن السيبراني تساعد الشركات في إدارة أمانها في "بيئات تكنولوجيا المعلومات"، وتشمل كل ما يتم الوصول إليه عبر اتصال بالإنترنت. وتتمثل مهمتها الأساسية في حماية الشركات ومنع خروقات البيانات والهجمات السيبرانية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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