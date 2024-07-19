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لبنان

هذا ما عثر عليه الجيش في مقنة خلال عملية مداهمة

Lebanon 24
19-07-2024 | 16:38
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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان ان "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت اليوم منازل مطلوبين في بلدة مقنة – البقاع، لإقدامهم على إطلاق النار من أسلحة حربية بتاريخ سابق حيث ضبطت عددًا من أجهزة الاتصال اللاسلكية".
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كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات المطلوب (ح.م.) لوجود عدة مذكرات توقيف في حقه بجرم إطلاق النار باتجاه المنازل وأحد العسكريين ما أدى إلى إصابته.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وفقاً للبيان.
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