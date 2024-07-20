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لبنان

بهاء الحريري اختتم لقاءاته وبلدات الشوف والاقليم لم تتجاوب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-07-2024 | 01:15
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قال مصدر مطلع إن زيارة السيد بهاء رفيق الحريري الحالية للبنان ستنتهي اليوم السبت بعدما ختمها بزيارة خاصة الى دارة عمته النائب السابق بهية الحريري في صيدا، حيث أولمت على شرفه وأمضى ليلة في ضيافتها.
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وتابع المصدر أن الحريري ختم جولته بعشاء دعا إليه مجموعة من الصحافيين في فندق الحبتور من أجل دردشة إعلامية "لتقييم النشاط السياسي والمناطقي الذي قام به الحريري وفريق عمله في الأسابيع الماضية، وإن كان هذا التحرك يساهم في حلحلة الوضعية على الساحتين السنيّة والوطنية".
ووفق المصدر فان فريق عمل السيد الحريري فوجئ الى حد ما بعدد الإعتذارات التي سمعها من صحافيين لعدم تلبية الدعوة، "لارتباطات سابقة"، فيما قسم آخر لم يؤكد حضوره ولم يحضر، وفضّل البقاء "على الحياد"، في انتظار اتضاح الصورة وما اذا كان تحرك السيد الحريري ستكون له إستمرارية.
وافادت اوساط صحافية ان اللقاءات التي عقدها الحريري على مدى يومين في "الجية مارينا"، لم تشهد اقبالا جماهيريا من بلدات إقليم الخروب وساحل الشوف بحيث لم يحضر سوى 300 شخص، فيما اعتذرت فاعليّات 3 بلدات (حارة الناعمة وكترمايا والمغيريّة) عن عدم الحضور بعدما كانت أكّدت حضورها سابقاً.
وبحسب الاوساط فان "حضور بهاء ساهم في شد العصب حول شقيقه، فانتشرت اللافتات المؤيّدة للرئيس سعد الحريري في معظم قرى الإقليم" .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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