صباح اليوم.. هذا ما استهدفه عناصر حزب الله شمال اسرائيل

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفت يوم السبت 20-7-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المنارة ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

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