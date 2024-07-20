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لبنان
ما هي رسالة "الحزب" الجديدة إلى إسرائيل؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-07-2024
|
01:30
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علّق مصدر أمنيّ على قصف "حزب الله" للمرة الاولى مستوطنات يعرا وأبيريم ونيفيه زيف ومنوت وقاعدة "فيلون" العسكريّة.
وقال إنّ ردّ "المقاومة" في لبنان اتّسع داخل العمق الإسرائيليّ، واستخدمت أيضاً صاروخ "وابل" الثقيل و"جهاد" للردّ على الإغتيالات الإسرائيليّة وعلى استهداف المدنيين.
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وأضاف المصدر الأمنيّ أنّ رسالة "حزب الله" لإسرائيل هي أنّه قادر على إصابة كافة المستوطنات أكانت قريبة من الحدود الجنوبيّة أم بعيدة، كما أنّه من خلال إدخال صاروخي "وابل" و"جهاد" إلى أرض المعركة، أراد القول للعدوّ إنّه لم يكشف عن ترسانته الصاروخيّة كاملة، وأنّ لديه صواريخ أخرى قادرة على إحداث أضرار أكبر إنّ استمرّت تل أبيب باستهداف المدنيين وقرى وبلدات جديدة في لبنان.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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