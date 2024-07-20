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لبنان

لبنان في المرتبة الأولى.. السهر فيه لا يشبه أي مكان آخر

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
20-07-2024 | 01:45
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ضجت مواقع التواصل مؤخرا بفيديو لصانع محتوى شهير يُدعى هاري جاغارد أعلن فيه ان لبنان هو الوجهة الأفضل للسهر في العالم متفوقا بذلك على مدينة لاس فيغاس الأميركية التي حلّت في المرتبة الثانية ومدينة ايبيزا الاسبانية التي حلت في المرتبة الثالثة، وفق تصنيف جاغارد.
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وفي هذا الإطار، يُشير صاحب أحد الملاهي في الجميزة عبر "لبنان 24" إلى انه "أنه ليس غريبا بأن يحتل لبنان هذه المرتبة وهو المعروف باستقدامه لاحدث التقنيات الموجودة في الملاهي إضافة إلى حب اللبنانيين للسهر والحياة وإبداعهم في كافة المجالات ولاسيما السياحية والمطعمية".  

ولفت إلى وجود مُنافسة كبيرة بين أصحاب أماكن السهر الذين يُحاولون استقطاب الرواد بأفكار جديدة وتقنيات حديثة واستقدام أشهر الـ "دي جي" في لبنان والعالم وتقديم برامج ترفيهية راقصة والاعتماد على الألعاب النارية كعنصر إضافي.

وأكد ان "السهر في لبنان لا يشبه أي مكان آخر ما جعله إحدى الوجهات الأهم عالميا"، مشيرا إلى افتتاح عدد كبير من الملاهي الجديدة هذا الصيف في مختلف المناطق من بيروت إلى جونيه وصولا إلى البترون.

ولفت إلى ان الحجوزات تكون "مفولة" من الخميس إلى يوم السبت على الرغم من الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد، مضيفا ان "رواد أماكن السهر هم من اللبنانيين إضافة إلى عدد كبير من المُغتربين الذين أتوا إلى لبنان لقضاء عطلة الصيف ".



المصدر: لبنان 24

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