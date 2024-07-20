Advertisement

لبنان

إليكم آخر ما قيلَ عن "الدولارات" في المصارف!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-07-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1224530-638570615132504823.jpg
Doc-P-1224530-638570615132504823.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

إبان العطل الذي أصاب الإتصالات حول العالم، امس الجمعة، برز كلامٌ في لبنان مفاده إنّ ما جرى أثر على عمل المصارف وأنه بات بإمكان الكثير من المواطنين سحب أموالهم وودائعهم بالدولار عبر الصرافات الآلية "ATM".
Advertisement
مصادر مصرفية نفت لـ"لبنان24" هذا الأمر، معتبرة أن هذا الكلام غير صحيح وعارٍ من الصحة، موضحة أن عمل المصارف لم يتعطل، وأضاف: "لم يحصل أي شيء من هذا القبيل وما يُقال في الإطار المذكور لا يستحق التعليق أكثر".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:24 | 2024-07-20
07:00 | 2024-07-20
06:53 | 2024-07-20
06:36 | 2024-07-20
05:50 | 2024-07-20
05:35 | 2024-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24