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لبنان
إليكم آخر ما قيلَ عن "الدولارات" في المصارف!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-07-2024
|
02:15
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إبان العطل الذي أصاب الإتصالات حول العالم، امس الجمعة، برز كلامٌ في لبنان مفاده إنّ ما جرى أثر على عمل المصارف وأنه بات بإمكان الكثير من المواطنين سحب أموالهم وودائعهم بالدولار عبر الصرافات الآلية "ATM".
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مصادر مصرفية نفت لـ"لبنان24" هذا الأمر، معتبرة أن هذا الكلام غير صحيح وعارٍ من الصحة، موضحة أن عمل المصارف لم يتعطل، وأضاف: "لم يحصل أي شيء من هذا القبيل وما يُقال في الإطار المذكور لا يستحق التعليق أكثر".
المصدر:
لبنان 24
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