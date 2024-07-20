بري: نستبعد حربا واسعة على لبنان ودول اقليمية ستتورط

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استبعد رئيس مجلس النواب نبيه بري ، ان تشن اسرائيل حربا واسعة على لبنان، قد تتورط بها عدة دول اقليمية"، وقال في مقابلة مع صحيفة " Avvenire "الكاثوليكية الشهيرة": "الوضع في المنطقة خطير للغاية، وليس فقط فيالشرق الأوسط، وما يحدث يهدد أوروبا والسلام العالمي"، معتبرا انه "رغم الاخطاء التي ارتكبها الرئيس الاميركي جو بايدنفقد سمعنا تصريحات له تؤكد ان الولايات المتحدة لا تؤيد الحرب على لبنان، لان تداعياتها ستكون كارثية على لبنان والمنطقة".وتحدث بري عن موقفه من انتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ دام عامين تقربيا، مشيرا الى اننا "في مرحلة متقدمة"، وقال: "طلبت من رؤساء الكتل النيابية فتح باب الحوار من اجل التوصل الى اتفاق بشأن القضايا الخلافية خلال 7 او 10 ايام على ابعد تقدير".وكانت الوكالات الاجنبية نقلت المقابلة ايضا، مخصصة مساحة كبيرة لحديث بري، خصوصا لناحية حرصه على افضل العلاقات مع ايطاليا والكرسي الرسولي، كما تطرقت الى لقاء امين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الذي اكد للرئيس بري ان قداسة البابا سيزور لبنان بعد انتخاب رئيس للجمهورية.إشارة الى ان صحيفة " Avvenire " هي الناطق الرسمي لمجلس المطارنة الإيطاليين CEI والأكثر تأثيرا بالراي العام المسيحي .