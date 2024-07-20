Advertisement

لبنان

بري: نستبعد حربا واسعة على لبنان ودول اقليمية ستتورط

Lebanon 24
20-07-2024 | 01:39
A-
A+
Doc-P-1224541-638570637736982990.png
Doc-P-1224541-638570637736982990.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استبعد رئيس مجلس النواب نبيه بري ، ان تشن اسرائيل حربا واسعة على لبنان، قد تتورط بها عدة دول اقليمية"، وقال في مقابلة مع صحيفة "  Avvenire  "الكاثوليكية الشهيرة": "الوضع في المنطقة خطير للغاية، وليس فقط في  
Advertisement
الشرق الأوسط، وما يحدث يهدد أوروبا والسلام العالمي"، معتبرا انه "رغم الاخطاء التي ارتكبها الرئيس الاميركي جو بايدن  
فقد سمعنا تصريحات له تؤكد ان الولايات المتحدة لا تؤيد الحرب على لبنان، لان تداعياتها ستكون كارثية على لبنان والمنطقة". 

وتحدث بري عن موقفه من انتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ دام عامين تقربيا، مشيرا الى اننا "في مرحلة متقدمة"، وقال: "طلبت من رؤساء الكتل النيابية فتح باب الحوار من اجل التوصل الى اتفاق بشأن القضايا الخلافية خلال 7 او 10 ايام على ابعد تقدير".

وكانت الوكالات الاجنبية نقلت المقابلة ايضا، مخصصة مساحة كبيرة لحديث بري، خصوصا لناحية حرصه على افضل العلاقات مع ايطاليا والكرسي الرسولي، كما تطرقت الى لقاء امين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الذي اكد للرئيس بري ان قداسة البابا سيزور لبنان بعد انتخاب رئيس للجمهورية. 

إشارة الى ان صحيفة " Avvenire " هي الناطق الرسمي لمجلس المطارنة الإيطاليين  CEI والأكثر تأثيرا بالراي العام المسيحي .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:24 | 2024-07-20
07:00 | 2024-07-20
06:53 | 2024-07-20
06:36 | 2024-07-20
05:50 | 2024-07-20
05:35 | 2024-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24