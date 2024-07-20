الحلبي جال برفقة النائبة جعجع على مدارس بشري مطلعا على حاجاتها

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جال وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، القاضي عباس الحلبي، برفقة النائبة ستريدا جعجع، على عدد من المدارس الرسمية في قضاء بشري. يرافقهما النائب السابق جوزف إسحق، المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر، مدير التعليم الأساسي جورج داوود، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا خوري، رئيسة المصلحة الثقافية صونيا الخوري، رئيس منطقة الشمال التربوية نقولا الخوري، المستشار الإعلامي للوزير ألبير شمعون، ومساعدة الوزير دانيا كرم.وأطلعت جعجع الوزير والوفد المرافق على احتياجات مباني المدارس، لتصبح مهيأة بأقل المتطلبات اللازمة لتسهيل وجود المتعلمين فيها. ومن أبرز الاحتياجات التي تم عرضها، معالجة التسرب والرطوبة، وصيانة المباني والمرافق، وتجديد التجهيزات خصوصاً في مجال تكنولوجيا المعلومات. كما تم تأكيد ضرورة توفير ألواح للطاقة الشمسية مع تجهيزاتها. وفي نهاية الجولة، سلمت النائبة جعجع الوزير ملفاً كاملاً يتضمن جميع الاحتياجات المتنوعة لمتابعتها والعمل على تأمينها.أما بالنسبة لتفاصيل الجولة، فقد استهلت في المحطة الأولى في مدرسة حصرون الرسمية، حيث استقبل الوفد رئيس بلدية حصرون جرار السمعاني، كاهن الرعية القاضي أنطونيوس جبارة، عدد من أعضاء المجلس البلدي، مخاتير البلدة، مديرة المدرسة السيدة ريتا سكر بو هيا، رئيس مركز حزب "القوات اللبنانية" في البلدة لابا بو ناصيف، وجمع من أهالي البلدة. وقدّم رئيس البلدية هدية تذكارية لوزير التربية كعربون شكر ومحبة باسم أهالي حصرون، وهي عبارة عن منحوتة خشبية تمثل أرزة لبنان. بعد ذلك، جال الوفد في أرجاء المدرسة لتفقد الأضرار التي تحتاج إلى صيانة لضمان سلامة الطلاب والطاقم التعليمي.في المحطة الثانية، زار الوفد مدينة بشري، حيث كانت الزيارة الأولى لمدرسة بشري الرسمية للبنات. قدمت جعجع هدية تذكارية للوزير الحلبي، وهي عبارة عن كتاب لجبران خليل جبران بعنوان "إقلب الصفحة يا فتى"، دوّن عليه الإهداء التالي: "معالي الوزير... هذا الكتاب، هو لنابغة من بلدتي بشري، رفع اسم لبنان عاليا في العالم. أطيب التمنيات لكم بالتوفيق والنجاح في مهامكم، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها حالياً".وكان في استقبال الوفد نائب رئيس بلدية بشري جوزف لدس الفخري، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ومخاتير البلدة، ومديرة المدرسة السيدة رولا ضاهر كيروز، ورئيس مركز حزب "القوات اللبنانية" في البلدة رنيه النجار، ومجموعة من فعاليات وأهالي بشري. وجال الوفد في المدرسة وناقش الطلب المقدم من الإدارة لتوفير الشروط الهندسية واللوجستية لتمكين المدرسة من احتضان المتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية، لتصبح مدرسة دامجة.بعد ذلك، انتقل الوفد إلى مهنية بشري الرسمية، حيث استقبلتهم مديرة المهنية السيدة نضال طوق جعجع. وجال الوفد في المدرسة وناقش إمكانية تجهيز غرفة مشغل للطلاب.المحطة الثالثة والأخيرة كانت في بلدة حدشيت، حيث زار الوفد مدرسة حدشيت الرسمية. استقبل الوفد نائب رئيس البلدية كارلوس اسحق، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ومخاتير البلدة، ومديرة المدرسة السيدة عزيزة يوسف سمعان، ورئيس مركز حزب "القوات اللبنانية" في البلدة ريمون حنا، وعدد من أهالي البلدة. استهلت الزيارة بتقديم رئيس مركز "القوات" للوزير باقة من الورد باسم أهالي حدشيت، ثم جال الوفد في أرجاء المدرسة لتفقد الأضرار التي تحتاج إلى صيانة لضمان سلامة الطلاب والطاقم التعليمي.وبعد انتهاء الجولة، استضافت جعجع والنائب السابق اسحق الوزير والوفد المرافق على مائدة الغداء في بلدة حصرون.