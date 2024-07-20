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لبنان

أماني: رسالة بزشكيان للسيد نصرالله موجهة للعالم أجمع

Lebanon 24
20-07-2024 | 04:03
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أوضح السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، أنّ "أول رسالة للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان كانت للسيد حسن نصر الله، وتضمنت أقوى عبارات دعمنا للمقاومة الذي سيستمر بقوة، وهذه رسالة عالمية موجهة للعالم أجمع، للأعداء والأصدقاء".
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وأكد، خلال لقاء أقامه الأمين العام لحزب "البعث العربي الإشتراكي" علي حجازي في دارته بمدينة بعلبك تكريماً للسفير الإيراني، أنّ "موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعم للمقاومة لم يتبدل ولم يتغير طيلة 45 عامًا، وسنستمر في دعم لبنان ومقاومته الباسلة وفي دعم سوريا".
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