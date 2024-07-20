إطلاق نار ليلا في الزاهرية.. هذا ما حصل

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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه سجل منتصف ليل امس اطلاق نار كثيف في منطقة الزاهرية والجوار، تبين لاحقاً ان احد الاشخاص أقدم على متن دراجته النارية على إطلاق النار في الهواء من دون وقوع إصابات، فيما لم تعرف الأسباب.