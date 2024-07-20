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لبنان

إطلاق نار ليلا في الزاهرية.. هذا ما حصل

Lebanon 24
20-07-2024 | 04:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه سجل منتصف ليل امس اطلاق نار كثيف في منطقة الزاهرية والجوار، تبين لاحقاً ان احد الاشخاص أقدم على متن دراجته النارية على إطلاق النار في الهواء من دون وقوع إصابات، فيما لم تعرف الأسباب.
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إطلاق نار

الزاهرية

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