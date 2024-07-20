31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
34
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
27
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لرواد الشاطئ اليوم.. تحذير هام من الدفاع المدني
Lebanon 24
20-07-2024
|
04:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفتت المديرية العامة للدفاع المدني انتباه روّاد الشاطئ الى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عنها عند التوجه إلى البحر نظراً لما يشهده الشاطئ اللبناني اليوم من ارتفاع الأمواج تزامناً مع سرعة الرياح ونشاط في حركة التيارات البحرية بتأثير من تسارع حركة المد والجزر.
Advertisement
ودعت المديرية العامة في بيان الى عدم التسرع من قبل بعض المندفعين لإنقاذ من هم بخطر داهم، ما قد يعرضهم لخطر الغرق بدورهم، بسبب افتقارهم الى الخبرة المطلوبة للتمكن من التدخل في حالات مماثلة.
كما نبهت صيادي الأسماك وأصحاب المراكب السياحية وكل من يمارسون رياضة الدراجات المائية او التحليق الشراعي paragliding وسواها من الرياضات المرتبطة بالبحر الى الامتناع عن ممارسة أي نشاط في هذه الأجواء المناخية غير المستقرة.
كما ذكرت المواطنين والمقيمين والسائحين بالاتصال على الرقم 125 لطلب المساعدة عند الضرورة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إسعافات وبلبلة في الضاحية.. ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
إسعافات وبلبلة في الضاحية.. ماذا يجري؟ (فيديو)
15:34 | 2024-07-19
19/07/2024 03:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصية منحت "حزب الله" ملايين الدولارات.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف هويتها!
Lebanon 24
شخصية منحت "حزب الله" ملايين الدولارات.. تقريرٌ إسرائيلي يكشف هويتها!
14:00 | 2024-07-19
19/07/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ... شاهدوا صور زفافها وهذه هويّة عريسها
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ... شاهدوا صور زفافها وهذه هويّة عريسها
08:44 | 2024-07-19
19/07/2024 08:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل عن "تدمير لبنان".. إقرأوا ماذا كشف جنرال إسرائيلي عبر تقرير!
Lebanon 24
تفاصيل عن "تدمير لبنان".. إقرأوا ماذا كشف جنرال إسرائيلي عبر تقرير!
13:00 | 2024-07-19
19/07/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا رصدت إسرائيل داخل لبنان؟ تقريرٌ إسرائيليّ يكشف!
Lebanon 24
ماذا رصدت إسرائيل داخل لبنان؟ تقريرٌ إسرائيليّ يكشف!
12:00 | 2024-07-19
19/07/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:24 | 2024-07-20
القبض على تاجر مخدرات في الحازمية!
07:00 | 2024-07-20
أكثر من سيناريو.. الحرب الوشكية بين حزب الله واسرائيل بين الاجتياح البري والاستعدادات تحت الأرض
06:53 | 2024-07-20
الراعي: ليس بالسلاح تُحلّ النزاعات بل بالمفاوضات
06:36 | 2024-07-20
عاجل من الجنوب.. إستهداف "رابيد" في خراج برج الملوك
05:50 | 2024-07-20
السنيورة عن قرار المحكمة الدولية: تاريخي وينصف الشعب الفلسطيني
05:35 | 2024-07-20
يوحنا العاشر: نحن مدعوون الى أن نتمسك بارضنا
فيديو
ميزة جديدة في "واتسآب".. هكذا تستفيدون منها
Lebanon 24
ميزة جديدة في "واتسآب".. هكذا تستفيدون منها
01:00 | 2024-07-20
20/07/2024 14:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كان على متنها 211 راكبًا: اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية.. وحالة من الهلع والبكاء! (فيديو)
Lebanon 24
كان على متنها 211 راكبًا: اشتعال أجنحة طائرة خلال رحلة جوية.. وحالة من الهلع والبكاء! (فيديو)
01:00 | 2024-07-20
20/07/2024 14:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"هو اللي كان يلاحقني".. للمرة الأولى نسرين طافش تفتح النار على ديما بياعة بعدما اتهمتها بإقامة علاقة مع تيم حسن (فيديو)
Lebanon 24
"هو اللي كان يلاحقني".. للمرة الأولى نسرين طافش تفتح النار على ديما بياعة بعدما اتهمتها بإقامة علاقة مع تيم حسن (فيديو)
23:30 | 2024-07-19
20/07/2024 14:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24