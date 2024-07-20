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لبنان

توفي اليوم بعد تعرّضه للغرق قبل أسبوعين في بحر كفرعبيدا

Lebanon 24
20-07-2024 | 04:58
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توفي الشاب "عبد القادر خولا" اثر تعرضه للغرق في بحر كفرعبيدا قبل نحو أسبوعين وذلك اثناء ممارسته هواية السباحة، ونقل حينها الى المستشفى بحالة حرجة الا انه فارق الحياة اليوم السبت، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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يذكر ان الفقيد هو من سكان بلدة كفرقاهل قضاء الكورة.


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