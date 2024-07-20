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لبنان
القبض على تاجر مخدرات في الحازمية!
Lebanon 24
20-07-2024
|
07:24
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة اليلاغ الآتي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المواد المخدرة على المسلك الممتد من كاليري سمعان وصولا الى الحازمية.
على الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروج وتوقيفه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هويته، ويدعى:ف. ب. (مواليد عام 1991، لبناني)
بتاريخ 22-6-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الحازمية أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية نوع " GR"، بتفتيشه والدراجة تم ضبط:
/21/ علبة بلاستيكية تحتوي على مادة الباز كوكايين /20/ كيسا من مادة الكريستال
/25/ مظروفا من مادة الأرنب
/67/ مظروفا من مادة التكنو
/14/ مظروفا من مادة الترامادول/8/ أكياس من حشيشة الكيف
/8/ أكياس من مادة السالفيا
/8/ علب بلاستيكية من مادة الكوكايين مبلغ مالي وهاتف خلوي عدد/2/ بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات على المسلك الممتد من كاليري سمعان وصولا الى الحازمية.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
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