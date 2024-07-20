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لبنان
كمين أمني محكم في الجية.. من وقع بقضبة الشرطة القضائية؟
Lebanon 24
20-07-2024
|
08:04
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بيان، انه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات للمجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية عن شبكة تنشط بترويج المواد المخدّرة ضمن محافظة جبل لبنان".
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وقال البيان: "بتاريخ 10-7-2024، ونتيجة المتابعة الحثيثة وعمليات الرصد والتعقب، نصبت قوة من هذه المجموعة كميناً محكمًا في محلة الجية أدى الى توقيف /3/ أشخاص بالجرم المشهود اثناء قيامهم بترويج المخدّرات على متن سيارة نوع "هيونداي"، وهم كل من: ت. ل. (مواليد عام 1980، فلسطيني) مروّج، م. خ. (مواليد عام 2002، لبناني) مروّج، م. ح. (مواليد عام 1998، لبناني) زبون".
واضاف: "بتفتيشهم والسيّارة عثر بحوزتهم على كمية من المواد التالية: باز كوكايين، وكوكايين، وماريجوانا، وحشيشة كيف، إضافة إلى مبلغ مالي ناتج عن عمليات الترويج وهواتف خلوية".
وتابع: "أودعوا مع المضبوطات المرجع المختصّ، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء، والعمل مُستمرّ لتوقيف سائر المتورّطين".
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