إقفال ثلاثة مكاتب لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية.. والسبب؟

أصدر وزير العمل مصطفى بيرم قرارا بإقفال ثلاثة مكاتب لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية.



ويأتي هذا القرار بسبب مخالفة هذه المكاتب القوانين والأنظمة والقرارات المرعية الاجراء، في إطار تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات.

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