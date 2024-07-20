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لبنان

إقفال ثلاثة مكاتب لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية.. والسبب؟

Lebanon 24
20-07-2024 | 08:13
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أصدر وزير العمل مصطفى بيرم قرارا بإقفال ثلاثة مكاتب لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية.

ويأتي هذا القرار بسبب مخالفة هذه المكاتب القوانين والأنظمة والقرارات المرعية الاجراء، في إطار تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات.
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