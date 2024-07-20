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لبنان

توتر ونشوب حريق كبير في الجنوب... هذا ما يحصل الآن هناك

Lebanon 24
20-07-2024 | 08:28
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 تعرضت منطقة وادي الدلافة في بلدة حولا، عصر اليوم السبت، لقصف مدفعي اسرائيلي بالقذائف الفوسفورية ما أدى الى نشوب حريق كبير في المنطقة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".



 كما طاول القصف المعادي اطراف بلدة طلوسة.
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