توتر ونشوب حريق كبير في الجنوب... هذا ما يحصل الآن هناك

تعرضت منطقة وادي الدلافة في بلدة حولا، عصر اليوم السبت، لقصف مدفعي اسرائيلي بالقذائف الفوسفورية ما أدى الى نشوب حريق كبير في المنطقة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".







كما طاول القصف المعادي اطراف بلدة طلوسة.

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