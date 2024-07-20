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لبنان

توتر كبير في الشمال الإسرائيلي.. صواريخ أطلقت من لبنان!

Lebanon 24
20-07-2024 | 09:17
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أفادت قناة "الميادين" بأنه تم إطلاق صلية صاروخية جديدة باتجاه إصبع الجليل والجليل الأعلى وتفعيل المنصات الاعتراضية.

بدوره، أكد موقع "واللا" الإسرائيلي اندلاع نيران في مناطق مفتوحة بشمال منطقة الجولان جراء إطلاق صواريخ من لبنان.
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وأشارت منصة إعلامية إسرائيلية إلى أن إطلاق نار لا يتوقف نحو الشمال، فيما سمعت صفارات الإنذار في الجليل الغربي وشمال الجولان وإصبع الجليل.

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