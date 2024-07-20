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لبنان

مستعمرة جديدة في مرمى نيران "الحزب".. قصفها للمرة الأولى اليوم

Lebanon 24
20-07-2024 | 09:23
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أعلن "حزب الله" في بيان، عصر اليوم، استهداف ‏مستعمرة دفنا للمرة الأولى.

 

وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداء على المدنيين في بلدة برج الملوك أدخلنا الى جدول النيران ‏مستعمرة دفنا للمرة الأولى وقصفناها بعشرات صواريخ الكاتيوشا".
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