مستعمرة جديدة في مرمى نيران "الحزب".. قصفها للمرة الأولى اليوم

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أعلن "حزب الله" في بيان، عصر اليوم، استهداف ‏مستعمرة دفنا للمرة الأولى.وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداء على المدنيين في بلدة برج الملوك أدخلنا الى جدول النيران ‏مستعمرة دفنا للمرة الأولى وقصفناها بعشرات صواريخ الكاتيوشا".