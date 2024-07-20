بعد الإعتداءات الاسرائيلية.. خليل يتابع موضوع إعادة تشغيل محطة مرجعيون

تابع النائب علي حسن خليل موضوع إعادة تشغيل محطة مرجعيون التي خرجت عن الخدمة بفعل الاعتداءات الاسرائيلية، ولهذه الغاية تواصل مع المعنيين في كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني حيث ابلغ انه من المتوقع إعادة التغذية الى البلدات المستفيدة من المحطة في أقرب وقت بعد أن استكملت الصيانة في احدى خلايا معمل عبد العال التابع لمصلحة الليطاني والتي ستغذي المحطة عبر خط عبد العال- مرجعيون 66 ك.ف، حيث تعمل الفرق بالتوازي على تأمين التيار الكهربائي وإعادة تشغيل المحطة من قبل كهرباء لبنان.

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