بوشيكيان: التكامل بين المقيم والمغترب يحصّن مناعة لبنان

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أطلق وزير الصناعة جورج بوشكيان عصير الحصرم في Domaine Wardy في مدينة زحلة، وهو عصير جديد يستخدم في المأكولات والمشروبات والحلويات والبوظة لاعطاء نكهات مختلفة ومتنوعة في الطعام.وأعلن بوشكيان أن "هذه النشاطات الصناعية في بداية الصيف ومع وجود المغتربين والسياح تعطي رونقاً وخصائص تمتّع المتذوّقين وتغني المطبخ اللبناني بميزات تفاضلية"، موضحا ان "التكامل بين اللبناني المقيم واللبناني الزائر وبين المقيم والمغترب يحصّن مناعة لبنان ويقوّي الاقتصاد والصناعة والسياحة".وشجّع أصحاب الخبرات في الصناعات الجديدة على "توظيف مهاراتهم وتوسيع استثماراتهم، واغتنام الفرص".