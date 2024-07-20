بالصورة.. غارة تستهدف عيترون تزامناً مع تشييع أحد الشهداء

شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارة جوية استهدفت بلدة عيترون - جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الغارة استهدفت محيط مكان تشييع الشهيد محمد حسن مصطفى في البلدة.