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لبنان
بالصورة.. غارة تستهدف عيترون تزامناً مع تشييع أحد الشهداء
Lebanon 24
20-07-2024
|
11:09
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شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارة جوية استهدفت بلدة عيترون - جنوب لبنان.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الغارة استهدفت محيط مكان تشييع الشهيد محمد حسن مصطفى في البلدة.
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Lebanon 24
لبنان
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