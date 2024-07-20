Advertisement

لبنان

بالصورة.. غارة تستهدف عيترون تزامناً مع تشييع أحد الشهداء

Lebanon 24
20-07-2024 | 11:09
A-
A+
Doc-P-1224688-638570971843248426.jpg
Doc-P-1224688-638570971843248426.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارة جوية استهدفت بلدة عيترون - جنوب لبنان.
 
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الغارة استهدفت محيط مكان تشييع الشهيد محمد حسن مصطفى في البلدة.
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": صاروخ إسرائيلي أصاب أطراف بلدة عيترون لجهة بليدا ما أدى إلى اندلاع حريق
lebanon 24
21/07/2024 06:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": لا اصابات في الغارات التي استهدفت بلدات حولا وعيترون وكفركلا وعيتا الشعب
lebanon 24
21/07/2024 06:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف اطراف عيترون
lebanon 24
21/07/2024 06:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": انفجار صاروخ اعتراضي اطلقته الطائرات الحربية في اجواء عيترون
lebanon 24
21/07/2024 06:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عيترون

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:43 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2024-07-20
23:09 | 2024-07-20
23:10 | 2024-07-20
23:18 | 2024-07-20
23:16 | 2024-07-20
23:15 | 2024-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24