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لبنان

بالأسلحة الصاروخية.. هذا ما قصفه "الحزب" قبل قليل!

Lebanon 24
20-07-2024 | 11:19
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أعلن حزب الله مساء اليوم السبت، أنه استهدف عند الساعة 17:19، موقع زبدين بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة. ‏
 
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