Advertisement

لبنان

سارق درّاجات آليّة بقبضة الأمن.. أوقفته وهو على متن إحداها!

Lebanon 24
20-07-2024 | 11:36
A-
A+
Doc-P-1224701-638570987663041649.jpg
Doc-P-1224701-638570987663041649.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:
 
في إطار المُتابعة المُستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لفصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي عن قيام شخص بسرقة درّاجات آليّة من مناطق عدّة.
Advertisement
 
على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المُكثّفة، توصّلت عناصر هذه الفصيلة إلى تحديد هويّته، ويُدعى: - غ. ح. (مواليد عام 1998، سوري). بناء عليه، وبعد عمليّة رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى الدوريّات من إلقاء القبض عليه في محلّة بئر حسن على متن درّاجة آليّة، والتي تبيّن أنّها مسروقة من محلّة صيدا.
 
بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ العديد من عمليّات سرقة درّاجات آليّة من مُختلف المناطق، كما تبيّن أنّه يوجد بحقّه مُلاحقة قضائيّة بجُرم دخول البلاد خلسة، وهو من أصحاب السّوابق بجرم سرقة.
أودع الموقوف مع الدرّاجة الآليّة المرجع المُختصّ، بناء على إشارة القضاء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:43 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2024-07-20
23:09 | 2024-07-20
23:10 | 2024-07-20
23:18 | 2024-07-20
23:16 | 2024-07-20
23:15 | 2024-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24