سارق درّاجات آليّة بقبضة الأمن.. أوقفته وهو على متن إحداها!

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

في إطار المُتابعة المُستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لفصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي عن قيام شخص بسرقة درّاجات آليّة من مناطق عدّة.

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على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المُكثّفة، توصّلت عناصر هذه الفصيلة إلى تحديد هويّته، ويُدعى: - غ. ح. (مواليد عام 1998، سوري). بناء عليه، وبعد عمليّة رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى الدوريّات من إلقاء القبض عليه في محلّة بئر حسن على متن درّاجة آليّة، والتي تبيّن أنّها مسروقة من محلّة صيدا.

بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ العديد من عمليّات سرقة درّاجات آليّة من مُختلف المناطق، كما تبيّن أنّه يوجد بحقّه مُلاحقة قضائيّة بجُرم دخول البلاد خلسة، وهو من أصحاب السّوابق بجرم سرقة.

أودع الموقوف مع الدرّاجة الآليّة المرجع المُختصّ، بناء على إشارة القضاء.