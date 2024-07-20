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لبنان

بعد الهجوم الإسرائيلي على الحديدة.. بيان من حزب الله وهذا ما جاء فيه

Lebanon 24
20-07-2024 | 14:30
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تقدّم "حزب الله" في بيان أصدره مساء اليوم السبت، "من الشعب اليمني الحرّ والشريف، شعب الإباء ورفض الضيم، ومن قيادته الشجاعة ‏‏والحكيمة ومن عوائل الشهداء والجرحى بأسمى آيات العزاء بالشهداء الأبرار، الذين سقطوا ‏‏على طريق القدس، انتصاراً لشعبنا الفلسطيني المظلوم، واسناداً لمقاومته الشريفة ‏‏والصامدة".‏
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ورأى أن "العدوان الإسرائيلي الغادر على اليمن وبالحماية والدعم الأميركي التام، هو استكمالٌ ‏‏للعدوان الأميركي البريطاني على اليمن وللحصار المتواصل والمستمر من سنوات طويلة، ‏‏وهو تأكيدٌ لا لبس فيه عن الأهمية القصوى لجبهات الإسناد في كل المنطقة ودورها ‏‏العظيم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وإننا على ثقة تامة أن العدوان لن يفت في ‏‏عضد هذا الشعب وقيادته، بل سوف يزيده قوة وعزيمة ومضياً في هذا الطريق الشاق ‏‏والدامي والموصل بشكل حتمي إلى انتصار المقاومة".‏

وأضاف حزب الله في بيانه: "إننا نعتقد ان الخطوة الحمقاء التي أقدم عليها العدو الإسرائيلي، هي إيذان بمرحلة ‏جديدة ‏وخطيرة من المواجهة بالغة الأهمية على مستوى المنطقة برمتها، وان لدينا الثقة ‏الكاملة ‏بأن القيادة اليمنية بما تمتلك من معرفة وشجاعة وقوة قادرة على اتخاذ الخطوات ‏المناسبة ‏والضرورية لِردع هذا العدو وحلفائه الاقليميين والدوليين"، مؤكدً وقوفه "بقوة ‏إلى جانب ‏الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وسيادته وموقفه البطولي والتاريخي إلى ‏جانب ‏فلسطين وشعبها ومقاومتها".‏
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