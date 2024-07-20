ليلة حامية في الجنوب.. قصفٌ إسرائيلي عنيف وبلدات تحت النار! (فيديو)

شهدت مناطق عديدة في جنوب لبنان، مساء اليوم السبت، ضربات إسرائيلية عنيفة أبرزها استهدف منطقة عدلون الواقعة بين مدينتي صيدا وصور.

وفي التفاصيل، فإنه عند الساعة 9.45 مساء، نفذ الطيران الإسرائيليّ غارة على دفعتين طالت منزلاً في أحد البساتين في عدلون، ما أسفر عن إندلاع حرائق كبيرة ترافقت مع أصوات انفجارات مُتتالية لم تعرف الأسباب وراءها حتى الآن.

وأفادت معلومات "لبنان24" عن قطع الأوتوستراد الذي يربط صيدا وصور عند مفرق عدلون، كما تم أيضا قطع الطريق البحرية.



وتزامناً مع الضربة، أفيد عن سقوط صاروخ داخل حي الطبلية السكني في بلدة الخرايب من دون وقوع أضرار، وقد جاء ذلك نتيجة الغارة التي ضربت عدلون.

كذلك، شنّ الطيران الإسرائيلي غارة أخرى استهدفت منطقة الكسارة بين بلدتي المجادل والشهابية من دون أن تُسفر عن وقوع إصابات.