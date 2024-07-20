Advertisement

لبنان

ماذا استهدفت إسرائيل في عدلون؟ هذه آخر المعلومات عن الغارة العنيفة!

Lebanon 24
20-07-2024 | 15:43
A-
A+
Doc-P-1224761-638571130552259951.PNG
Doc-P-1224761-638571130552259951.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توتر كبيرٌ يسيطر على بلدة عدلون - جنوب لبنان وذلك عقب الغارة الإسرائيلية التي استهدفتها هذا المساء.
 
وأدت الضربة إلى وقوع إنفجارات قوية ومتتالية وسقوط جرحى من أبناء بلدة عدلون جرى نقلهم إلى المستشفيات.
Advertisement
 
وذكرت وكالة "رويترز" أنّ القصف استهدف مستودعات ذخيرة تابعة لـ"حزب الله"، مشيرة إلى أنّ الضربة أدّت لانفجارات كبيرة.
 
بدورها، قالت قناة "الحدث" إنّ الإستهداف الإسرائيلي طال مخزن صواريخ ومُستودعات.
 
في غضون ذلك، أفادت مصادر ميدانية بأنّ الغارة أسفرت عن تطاير شظايا بشكل كبير باتجاه الأماكن المحيطة بمكان القصف وتحديداً باتجاه بلدتي الخرايب وأنصارية.
 
من جهتها، أطلقت بلدية الخرايب نداء الى المواطنين لإلتزام المنازل بسبب تطاير الشظايا الناجمة عن القصف الذي طال عدلون.
 
كذلك، تحدثت المعلومات عن أنّ فرق الإسعاف والإطفاء يتعذر عليها الوصول إلى مكان القصف بسبب الشظايا المتطايرة، فيما جرى الطلب من الناس والمواطنين الإبتعاد عن المنطقة قدر الإمكان نظراً لخطورتها.
 
وتزامناً مع ذلك، أفيدَ بأنَّه تم قطع الطريق التي تربط صيدا وصور عند مفرق عدلون بالإتجاهين تفادياً لأي أضرار قد تلحق بالسيارات جراء تطاير الشظايا، كما عمد الجيش على قطع مفرق عدلون البحري أمام المارة.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:43 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2024-07-20
23:09 | 2024-07-20
23:10 | 2024-07-20
23:18 | 2024-07-20
23:16 | 2024-07-20
23:15 | 2024-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24