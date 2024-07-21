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لبنان

المعتدون على باصات النقل العام في "قبضة الأمن"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-07-2024 | 01:30
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قال مصدر نقابي معني بقطاع النقل إن قضية الإعتداء على باصات النقل العام قد إنتهت بعدما نجحت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في توقيف جميع المتورطين بالإعتداء على الباصات الأسبوع الماضي.
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وقال: "عملية نوعية خاطفة وصلت أربع آليات رباعية الدفع تابعة لشعبة المعلومات مع حوالى 20 عنصراً من الوحدات الخاصة الى مستديرة الدورة، وفي غضون خمس دقائق اوقفت القوة المداهمة جميع المتورطين بالإعتداء رغم محاولة العديد منهم الفرار".
 
وأكد المصدر أن "الجميع أحيلوا على القضاء المختص وستصدر بحقهم أحكام ليكونوا عبرة لمن تخول له نفسه الإعتداء على هيبة الدولة".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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