"باصات" للمخدرات!

حذر مصدر معني بمكافحة المخدرات من خطورة الحافلات المقفلة المتنقلة بين لبنان وسوريا وتحديداً عبر المعابر عير الشرعية، والمعنية بإنتاج حبوب الكبتاغون المُخدرة.

وذكر المصدر أنّ هذه الحافلات تعتبر منصة لـ"آفة متنقلة"، مشيراً إلى أنّه بإمكان هذه الحافلات أن تمارس نشاطها في أي منطقة وخلال أي وقت باعتبار أنها تضم المعدات الكافية لصناعة المخدرات من دون الحاجة للتواجد في مكان ثابت.

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وأوضح المصدر أنّ مسألة ضبط الحدود تعتبر ضرورية جداً لخطوة مكافحة المخدرات التي يُولي لبنان اهتماماً كبيراً لافتاً بها خلال الآونة الأخيرة.