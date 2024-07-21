ضربة عنيفة.. هكذا أحرَق "حزب الله" محمية في الجولان!

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروحٍ نتيجة هجوم شنّه "حزب الله" بطائرات مُسيرة باتجاه مستوطنة الزاعورة بالجولان السوري المُحتل، مساء أمس السبت.

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وقالت الصحيفة إنَّ حريقاً هائلاً اندلع داخل محمية البانياس الطبيعية في الجولان وذلك جرّاء الشظايا وقطع القذائف الاعتراضية التي تمَّ إطلاقها باتجاه صواريخ "حزب الله" التي طالت المنطقة.

وعقب أحداث الجولان، قال رئيس المجلس الإقليمي للجولان أوري كيلنر لـ"يديعوت" إنَّ "محمية البانياس احترقت"، مُطالباً بعودة الرّدع والأمن إلى منطقة شمال إسرائيل، وأضاف: "الجولان والاستيطان في الشمال يشكلان درعاً استراتيجياً وطنياً، ويجب على الحكومة أن تقدر صمود سكان الجولان المستمر الذين يصرون على البقاء هناك، وبالتالي تقديم المساعدة والدعم المالي لهم".

بدوره، علّق وزير الداخلية الإسرائيليّ موشيه أربيل على الأحداث في منطقة الشمال المُحاذية للبنان، وقال: "الرد السريع على هجوم اليمن ضد تل أبيب خلال ساعات قليلة هو الأمر الذي يُعتبر مطلوباً، وما حصل يجب أن يُطبّق أيضاً حينما تتعرض مستوطنات المطلة وكريات شمونة وغيرها للهجوم، فالقانون واحد على جميع المستوطنات".

وختم: "لا مجال لتفضيل تل أبيب على أي مستوطنة أخرى في إسرائيل".

(رصد لبنان24)

