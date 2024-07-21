عسكريّ في الجيش ينقذ عائلة لبنانية من الموت.. ماذا فعل؟

تعرضت عائلة مؤلفة من 3 أشخاص لحادثة غرق أثناء ممارستهم هواية السباحة في بحر بلدة الشيخ زناد العكارية.

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وعلى الفور، عمل العسكريّ في الجيش "م.ع" و ابنه عمه على إنقاذ العائلة من الغرق وسحب أفرادها إلى اليابسة، ليتم اسعافهم ونقلهم بواسطة الصليب الأحمر اللبناني الى مستشفى اليوسف في حلبا لتلقي العلاج، ووصفت حالتهم بالمستقرة.ووفقاً للمصادر، فقد تبينّ أن العائلة هي من آل "ع" من بلدة ببنين في عكار.