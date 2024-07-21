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لبنان

عسكريّ في الجيش ينقذ عائلة لبنانية من الموت.. ماذا فعل؟

Lebanon 24
21-07-2024 | 01:04
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تعرضت عائلة مؤلفة من 3 أشخاص لحادثة غرق أثناء ممارستهم هواية السباحة في بحر بلدة الشيخ زناد العكارية.
 
وعلى الفور، عمل العسكريّ في الجيش "م.ع" و ابنه عمه على إنقاذ العائلة من الغرق وسحب أفرادها إلى اليابسة، ليتم اسعافهم ونقلهم بواسطة الصليب الأحمر اللبناني الى مستشفى اليوسف في حلبا لتلقي العلاج، ووصفت حالتهم بالمستقرة.
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ووفقاً للمصادر، فقد تبينّ أن العائلة هي من آل "ع" من بلدة ببنين في عكار.
 
 
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