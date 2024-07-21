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لبنان

قبلان: ما تقوم به اليمن مفخرة الدنيا ولتنتظر إسرائيل الردّ المدوّي

Lebanon 24
21-07-2024 | 04:21
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أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بياناً أكد فيه أنه "لا سلام مع الوحشية الصهيونية"، مشيراً إلى أننا في لبنان "لن نطمر رؤوسنا بالرمال، ولن نقبل بأقل من الإنتقام المدوي من الإرهاب الصهيوني"، وقال: "مصالحنا الإقليمية من صميم مصالح لبنان السيادية، ولا تسوية رئاسية غير مضمونة، ورئيس المجلس النيابي أكبر ضمانة دستورية لحماية أكبر مراكز الدولة من صفقات الإرتزاق الدولي أو النيل من ميثاقية العيش المشترك".
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كذلك، رأى قبلان أن "الحرب على الجبهة الجنوبية ضرورة استراتيجية بهذه المنطقة التي تتهوّد ضمن مخاض حرب تطال صميم المنطقة ومصالحها السيادية".
 
مع هذا، فقد رأى قبلان أن "ما تقوم به اليمن مفخرة الدنيا"، وقال: "لتنتظر إسرائيل الردّ المدوّي، وما بعد غارات الحُديدة ليس كما قبلها، والأساطيل الأميركية البريطانية قرب اليمن تعيش اللحظات الجهنمية كل يوم ولتنفع نفسها قبل أن تنفع إسرائيل، وما ينتظر إسرائيل المهزومة الويل والثبور وعظائم الأمور".
 

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