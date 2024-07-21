إسرائيل تقصفُ منزلا في حولا.. ماذا في التفاصيل؟

قصف العدو الإسرائيلي صباح اليوم منزلا في حولا، جنوب لبنان، بحسب مندوبة " لبنان24 ".



وحسب المعلومات فإن مسيرة استهدفت بصاروخين الهدف، ما أسفر عن سقوط شهيد وجريح.



وكانت قد أفادت مندوبة "لبنان24" بسقوط قذيفة مدفعية على أطراف بلدة حولا مما تسببت باشتعال النيران في المكان المستهدف، في وقت سابق من صباح اليوم.

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