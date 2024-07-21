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لبنان

قبيسي: لبنان اليوم بأمس الحاجة لمواقف صادقة

Lebanon 24
21-07-2024 | 05:51
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رأى النائب هاني قبيسي في احتفال تأبيني ان "بعض الساسة رفضوا التفاهم  والحوار لإنتخاب رئيس للجمهورية ويستحضرون حوارات جديدة مجزأة لا تغطي مساحة لبنان بأسره".
 
واعتبر أن "الجنوب ترك وحيدا، الدولة تخلت عنه وتركته لمصيره حتى انبرى ثلة من الشباب المقاوم وساروا خلف الدعوة التي ارساها الأمام موسى الصدر".
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وقال: "نواجه اليوم ثقافة عدائية من غرب يريد السيطرة على منطقتنا، فالانظمة العربية تخلت والجامعة العربية غير موجودة وزعماء عرب لا يعلنون موقفا ولا يصرحون تصريحا".
أضاف: "مع الاسف يتناغم هذا مع بعض مواقف الساسة في لبنان، فما شاهدناه بالامس من غارات على بلدة عدلون وعلى عدة بلدات في الجنوب، الا يستدعي هذا وقوفا بجانب المقاومة التي نعتز ونفخر بإنجازاتها وتصديها للدفاع عن اهلنا وعن جنوبنا". 
وختم قبيسي: "لبنان اليوم بأمس الحاجة لمواقف صادقة أولا في بناء الدولة عبر قبول الحوار والتلاقي لإختيار رئيس للجمهورية، فهناك من عطل انتخاب الرئيس رفضا للحوار ورفضا لمنطق التفاهم، وللاسف نحن نعيش في نظام  طائفي تسيطر عليه الطوائف والمذاهب، فلكل طائفة قضية ولكل مذهب قضية وبالتالي لا يجتمعون على قضية وطنية واحدة واغلبهم ينادي بالسيادة ولا يفقه معنى السيادة، ولا الدفاع عن الحدود وحمايتها". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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