بالفيديو... صواريخ من جنوب لبنان تسقط داخل المستوطنات الإسرائيليّة

سقوط صواريخ في كيبوتس دفنه في إصبع الجليل. 🔥😍 pic.twitter.com/tiA3ulANrE
— Zeinab Al Harakeh (@Alharakeh_Z) July 21, 2024
سقوط صواريخ في كيبوتس دفنه في إصبع الجليل. 🔥😍 pic.twitter.com/tiA3ulANrE
- أضرار في "كيبوتس دان" قرب الحدود مع لبنان بعد إصابات مباشرة وسقوط صواريخ بالمكان
- سقوط صواريخ حزب الله في كيبوتس دفنه في إصبع الجليل المحتل pic.twitter.com/QxppMsLvaX
— #المغتربين_العرب_في_الدنمارك (@Arabexpatriate) July 21, 2024
- أضرار في "كيبوتس دان" قرب الحدود مع لبنان بعد إصابات مباشرة وسقوط صواريخ بالمكان
- سقوط صواريخ حزب الله في كيبوتس دفنه في إصبع الجليل المحتل pic.twitter.com/QxppMsLvaX