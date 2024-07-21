Advertisement

لبنان

بالفيديو... صواريخ من جنوب لبنان تسقط داخل المستوطنات الإسرائيليّة

Lebanon 24
21-07-2024 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1224887-638571644024899374.jpg
Doc-P-1224887-638571644024899374.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان باتّجاه إصبع الجليل.
 
 
وأشارت إلى أنّه "جرى اعتراض بعضها وسقط الباقي من دون وقوع إصابات".
 
 
وتداول رواد مواقع التواصل الجتماعي لمشاهد، تُظهر الأضرار التي لحقت بمنازل في مستوطنة كيبوتس دفنه في إصبع الجليل، إضافة إلى اندلاع حرائق.
 
 
 
Advertisement
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:43 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:53 | 2024-07-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:22 | 2024-07-21
10:07 | 2024-07-21
10:01 | 2024-07-21
09:59 | 2024-07-21
09:55 | 2024-07-21
09:41 | 2024-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24