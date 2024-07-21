بالفيديو... صواريخ من جنوب لبنان تسقط داخل المستوطنات الإسرائيليّة

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان باتّجاه إصبع الجليل.

وأشارت إلى أنّه "جرى اعتراض بعضها وسقط الباقي من دون وقوع إصابات".

وتداول رواد مواقع التواصل الجتماعي لمشاهد، تُظهر الأضرار التي لحقت بمنازل في مستوطنة كيبوتس دفنه في إصبع الجليل، إضافة إلى اندلاع حرائق.

سقوط صواريخ في كيبوتس دفنه في إصبع الجليل. 🔥😍 pic.twitter.com/tiA3ulANrE — Zeinab Al Harakeh (@Alharakeh_Z) July 21, 2024 Advertisement