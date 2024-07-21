انخفاض محدود في درجات الحرارة.. إليكم حال الطقس في لبنان

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-الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة تقارب معدلاتها الموسمية، ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، يزداد معها الشعور بالحر خلال اليومين المقبلين. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية ويستمر تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة تقارب معدلاتها الموسمية، ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، يزداد معها الشعور بالحر خلال اليومين المقبلين.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 23 و 31، وفي زحلة بين 18 و 34 درجة .



-الطقس المتوقع في لبنان

اليوم الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع على الجبال وتبقى دون تعديل في الداخل، يتكون الضباب على المرتفعات وتسوء معه الرؤية أحيانا كما تنشط الرياح خلال الفترة الصباحية.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والساحل، بينما ترتفع في الداخل، مع ظهور للضباب الكثيف على المرتفعات، تسوء معه الرؤية أحيانا. الأربعاء:قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.



-درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 26 الى 33 درجة، فوق الجبال من 23 الى 30 درجة، في الداخل من 21 الى 34 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س



-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين % 65 و85 %.



-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 29 درجة.



-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق .



-ساعة شروق الشمس: 05,43

-ساعة غروب الشمس: 19,46 .