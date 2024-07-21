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لبنان

مولوي في العراق للمشاركة في أعمال "مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات"

Lebanon 24
21-07-2024 | 06:14
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وصل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الى العراق، على رأس وفد من الوزارة، للمشاركة في أعمال "مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات" بدعوة من وزير الداخلية العراقي الفريق اول ركن عبد الامير الشمري الذي كان في استقباله في مطار بغداد الدولي على رأس وفد من كبار ضباط وزارة الداخلية العراقية.
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وسيجري الوزير مولوي سلسلة لقاءات مع نظرائه المشاركين في المؤتمر للتباحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
 
 
 
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