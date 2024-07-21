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لبنان

توقيف مطلوبين في منطقة الجناح... بحقهما جرائم عديدة بينها القتل

Lebanon 24
21-07-2024 | 06:23
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات سرقة الدّرّاجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانية، تمكّنت شعبة المعلومات من رصد عصابة ينفّذ أفرادها عمليّات سلب بقوّة السّلاح وسرقة درّاجات آليّة في العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة المذكورة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد العصابة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّتَيهما، وهما:
- خ. ع. (من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني) بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة.
- م. ق. (من مواليد عام ١٩٩٣، لبناني) بحقّه خلاصة حكم بجرم مقاومة سلبية.
وهما من أصحاب السّوابق بجرائم: قتل، نقل أسلحة حربية، تأليف عصابة سرقة، تجارة وترويج مخدّرات، سرقة وسلب درّاجات آليّة، إطلاق نار، نشل، وتخريب.
بتاريخ 10-07-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما، بكمينٍ محكمٍ في محلّة الجناح، حيث حاول الأول الفرار من أمام الدّوريّة وأبدى مقاومة شرسة، إلا أن عناصرها تمكّنت من السيطرة عليه وتوقيفه.
بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ العديد من عمليّات سرقة درّاجات
آليّة من مناطق بيروت وجبل لبنان. كما اعترفا بتعاطي المخدّرات.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.
 
 
 
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