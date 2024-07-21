الراعي: القديس شربل يقول لنا إنّ لبنان وطنه لن يزول

ترأس البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي القداس الإلهي لمناسبة عيد القديس شربل في كنيسة دير مار مارون - عنايا.

وفي بداية القداس القى الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي هادي محفوظ كلمة رحب فيها بالبطريرك الراعي، داعيا الى "الصلاة بشفاعة القديس شربل من اجل احلال السلام في وطننا لبنان والاراضي المقدسة وغزة"، ودعا الى "الاسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية لكي يستقيم الوضع في لبنان" .

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واكّد الراع يفي عظته أن "القديس شربل يقول لنا إنّ لبنان وطنه لن يزول، إذا عدنا إلى نهجه، نهج الصلاة والتقشّف والتوبة، وبخاصّة إلى قداسنا اليوميّ، ولا سيما أيام الآحاد والأعياد. فكثيرون هجروا الكنائس أيّام الآحاد خلافًا لوصيّة الله الثالثة من الوصايا العشر. لكنّنا نشهد عودة لدى الشبيبة بنوع خاص".



وقال الراعي: "القديس شربل يقول لنا ثانيا، إنّه يتشفّع من أجل لبنان وطنه، وأنّ علينا نحن أيضا أن نصلّي من أجل لبنان وخلاصه من حرب جنوبه، وإحلال سلام عادل وشامل فيه وفي غزّة. ويقول لنا ثالثًا، إنّ لبنان لا يمكن أن يستمرّ من دون رئيس للجمهورية، بل يجب على كل معني الخروج من حساباته الخاصة ومن رأيه وموقفه المتحجّر، والإلتفاف معاً حول انتخاب الرئيس، رحمة بالوطن وشعبه ومؤسّساته الدستوريّة. ويقول لنا رابعًا، إنّ أعمالنا الرسوليّة تقتضي منّا أعمال توبة وفضيلة وصلاة".



وأضاف الراعي: "فلنصلِّ، أيّها الإخوة والأخوات الأعزّاء، لكي يغيّر القديس شربل عتيق مواقفنا وإراداتنا، فنلتقي حول خير لبنان الذي منه خير كلّ مواطن وجميع المواطنين".