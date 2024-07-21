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لبنان

الجيش أوقف مطلوباً خطيراً في مجدل عنجر

Lebanon 24
21-07-2024 | 06:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش أوقف ع.د إ في مجدل عنجر.
 
 
وبحسب المعلومات، يُعتبر الموقوف من أخطر المطلوبين بجرائم مختلفة.
 
 
 
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مجدل عنجر

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