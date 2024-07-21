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لبنان

شيخ العقل نعى جابر من عاليه: سليل بيت التقوى والديانة

Lebanon 24
21-07-2024 | 06:49
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نعى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى المرحوم الشيخ أبو مسعود هاني مسعود جابر. وجاء في نص النعي: "بمزيد من الحزن والأسى، وببالغ الرضا والتسليم، ننعى إلى إخواننا وأهلنا الموحّدين وعموم أبناء الطائفة  المرحوم الشيخ الطاهر الجليل الشيخ أبو مسعود هاني مسعود جابر سليل بيت التقوى والديانة وعيناً من أعيان عائلة البرّ والأمانة، متحسّرين على رحيله عنّا وعن إخوانه الشيوخ الثقات في زمنٍ نحن وهُم وجمع الإخوان الأجاويد بحاجةٍ إلى حضوره اللطيف والاقتداء بمسلكه الشريف، وهو الناهض بأمر الدين وموجباته، والصابرُ على ما فقده من شابّين غاليين، والزاهدُ سوى بمتاع الآخرة، والجامعُ لأهل الفضل والتوحيد، والمعمَّمُ بعمامة الصفوة منهم". 
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أضاف: "لروحه نسأل الرحمة ولنجله المقدّر مُستشارنا الثقة الشيخ منهال ولعائلته ومحبّيه طيب البقاء والسلامة. تغمّده الله بواسع رحمته وأسكنه مسكن الأبرار في جنّته".

لبنان

تعازي ووفيات

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