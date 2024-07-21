الخطيب: المقاومة هي مؤسسة من مؤسسات هذه الأمة

رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي العلامة الشيخ علي الخطيب خلال مجلس عزائي أن "المقاومة هي مؤسسة من مؤسسات هذه الأمة، ومن مؤسسات هذا المجتمع".



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وتابع: "لأن المقاومة هي مؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي، هي تعبير عن ضمير كل واحد فينا، وهي اليوم، ومرة بعد أخرى تقف بثبات وبتقدم، وتقتنع الأمة بها يوما بعد يوم، أنها تعبر عن مصالحها وعن تطلعاتها، وانها تحقق أهدافها". وسأل الخطيب: "الذين يقفون في وجه المقاومة ما هي إنجازاتهم؟ انجازاتهم تخريب مجتمعاتنا، إذا كان التخريب إنجازاً، بيع مجتمعاتنا والقضاء على تطلعات شعوبنا، على تطلعات شبابنا الذين لم يجدوا أمامهم من يقف بمسؤولية ويتحمل المسؤولية لمعالجة مشاكلهم، للوقوف أمام التهديدات المصيرية لأمتهم".وتابع: "لأن المقاومة هي مؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي، هي تعبير عن ضمير كل واحد فينا، وهي اليوم، ومرة بعد أخرى تقف بثبات وبتقدم، وتقتنع الأمة بها يوما بعد يوم، أنها تعبر عن مصالحها وعن تطلعاتها، وانها تحقق أهدافها".

أضاف: "لقد كانت المقاومة في بدايتها ربما تضم أفرادا قليلين، كانت ضعيفة، كانت غير مقبولة من كثير من فئات المجتمع، ولكن نتيجة الصبر، ونتيجة التضحيات، هذه المقاومة وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم لتتحدى العالم". (الوكالة الوطنية للإعلام)